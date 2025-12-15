Salis apre al confronto con i giornalisti, pronti ad avere un dialogo costruttivo

Carissima sindaca Salis,

lei è il nostro sindaco e noi lavoriamo a Primocanale, da 44 anni al servizio di questa città e di questa regione, con l’obiettivo di informare i cittadini in modo serio, puntuale e responsabile.

Abbiamo seguito con grande interesse la sua partecipazione, nei giorni scorsi, all’evento di "Cronaca di un anno di cronaca" apprezzando in particolare le sue parole che segnalano una rinnovata attenzione al rapporto tra istituzioni e informazione. Bello il passaggio in cui ha affermato: “Sappiamo che esiste una certa politica che si vanta di non rispondervi”.

Ci è sembrato indicativo di una volontà di apertura che riteniamo importante e positiva. Accogliamo quindi con favore la sua dichiarata disponibilità a rispondere alle domande dei giornalisti, anche in contesti complessi. In passato non sono mancati momenti di difficoltà nel dialogo, come accaduto durante la manifestazione dei lavoratori ex Ilva, quando una collega aveva tentato di rivolgerle alcune domande. Episodi che , alla luce delle sue recenti affermazioni, siamo certi possano essere superati in uno spirito di collaborazione reciproca.

Ci hanno colpito anche le sue riflessioni sul rapporto tra domande e risposte, quando ha osservato che talvolta le domande poste non rendono semplice il confronto. È una considerazione che comprendiamo e che fa parte della complessità del rapporto tra informazione e politica. Proprio per questo abbiamo apprezzato ancor di più la sua successiva affermazione, che condividiamo pienamente: “Il vostro lavoro è farci anche domande scomode e il nostro è quello di rispondere”.

Riteniamo che questo sia il fondamento di un rapporto sano e trasparente tra istituzioni e giornalismo: domande libere, risposte responsabili, sempre nell’interesse dei cittadini. Un approccio che, quando viene espresso con chiarezza, merita attenzione e rispetto.

Alla luce di questa sua disponibilità, e considerando l’avvicinarsi della fine dell’anno, vorremmo quindi porle alcune domande che può leggere qui. Restiamo naturalmente a disposizione per concordare le modalità che preferisce: possiamo raggiungerla per una registrazione oppure accoglierla volentieri nei nostri studi per un confronto con la redazione. Le risposte, ci teniamo a sottolinearlo, non sono rivolte a noi, ma ai cittadini genovesi, che hanno diritto a essere informati e a comprendere le scelte che riguardano il futuro della città.

Nel ringraziarla per l’attenzione e per il segnale di apertura che ha voluto dare, le auguriamo buon lavoro.

LE DOMANDE DI PRIMOCANALE ALLA SINDACA DI GENOVA SILVIA SALIS