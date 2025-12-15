Ritornano le luci di Natale sulla terrazza di corso Italia con la neve vista mare

La neve sul mare, a Natale, si vede difficilmente almeno a Genova. Ed è proprio questa l'idea che ha portato Marco Sesenna quest'anno a dedicare l'allestimento del suo terrazzo in corso Italia vista mare alla neve. Le sue luminarie ogni anno fanno parlare: è il sesto Natale - il primo era stato in tempo di coronavirus - in cui le foto del terrazzo diventano virali.

Luminarie famose, con qualche mugugno

Una renna, un grande pacco regalo, i fuochi artificiali, e addirittura la Lanterna di Genova sono i temi degli anni passati mentre nel 2026 l'idea è quella di un grosso fiocco di neve tridimensionale che si accende sopra a un'onda marina e accanto, un grosso regalo di Natale. E come sempre le immagini di questa bella abitazione di corso Italia diventano virali, e si portano dietro qualche mugugno e polemica, a partire dal costo della bolletta della luce. Una polemica inutile, spiega a Primocanale l'autore e imprenditore genovese Marco Sesenna: "Non c'è differenza sulle bollette da trimestre a trimestre. Sono luci LED, poco inquinanti e dal consumo limitato. La spesa è di 1-2 caffè al giorno".