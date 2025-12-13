Dedicata a Paolo Odone la sala di lettura della Camera di Commercio di Genova

Con Paolo Odone ricordiamo un pilastro delle istituzioni genovesi, storico presidente di Ascom e per 19 anni della Camera di Commercio che ha guidato con visione e tenacia. Una presidenza, la sua, che ha rafforzato il legame tra imprese, territorio e istituzioni, lasciando un'associazione solida e orientata al futuro.

Più volte celebrato e onorato

Scomparso l'11 aprile dell'anno scorso è stato più volte celebrato attraverso convegni, targhe commemorative come quella all'aeroporto Cristoforo Colombo ed eventi, vedi l'80° anniversario di Confcommercio a lui dedicato. Questo senso di riconoscenza nei suoi confronti si arricchisce adesso con l'intitolazione della sala di lettura della biblioteca camerale della Camera di Commercio, dove sono stati raccolti tutti i suoi libri, in gran parte inerenti la storia economica, politica ed artistica della Repubblica di Genova, donati dalla famiglia: "Questo è l'imprinting che ci ha dato Paolo - ricorda il presidente della Camera di Commercio Luigi Attanasio -. Tutti noi siamo legati alla memoria di Paolo ma soprattutto a quello che era la sua visione, cioè la storia come il tramite per trasmetterci al futuro, l'identità e la vocazione ai traffici della nostra città. Paolo in questo è stato un gigante, un appassionato bibliofilo e siamo onorati che ci sia stata regalata la sua collezione".