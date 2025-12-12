Il ligure a Rotterdam (Paesi Bassi): "Qui ricerca stimolante con tanti finanziamenti"
3 secondi di lettura
di Tiziana Oberti
ARTICOLI CORRELATI
Giovedì 11 Dicembre 2025
La genovese Valeria Oliveri: "Da Radio 105 alla Danimarca, posto ideale per crescere un figlio"Dopo 9 anni da speaker l'anno scorso ha lasciato l'Italia
Martedì 30 Settembre 2025
Savonese tra Italia e Brasile: "A Rio de Janeiro costi simili a Liguria ma vita lenta senza stress"https://www.youtube.com/embed/suW6KENFepo?si=hFGv0smrtlky2wUt
TAGS
Ultime notizie
- Mamma partorisce in ambulanza assistita dagli operatori del 118
- Archiviazione per il compagno di Evelin Moori: la morte della 30enne fu un tragico incidente
- Domeniche pedonali a Genova al via: ecco in quali municipi
- Aeroporto Genova, intesa tra Porto e Camera di commercio per l’ingresso di un socio industriale
- Rapallo Christmas Festival, il Natale che trasforma la città in magia
- Il ligure a Rotterdam (Paesi Bassi): "Qui ricerca stimolante con tanti finanziamenti"
IL COMMENTO
Ex Ilva, basta illusioni: ora l'unica via è lo Stato
Viaggio nella scalinata del crack, un giovane: "Mi lasci solo per favore..."