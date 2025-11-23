Sopraelevata chiusa fino al pomeriggio, lunghe code tra Genova Ovest e via Gramsci

Mattinata di traffico intenso a Genova dove la chiusura della sopraelevata ha portato a lunghe code in varie parti della città. Tra le zone più critiche via Cantore e piazza Corvetto, ma traffico congestionato si registra anche in corso Dogali, corso Aurelio Saffi e via Assarotti.
Oggi Sopraelevata chiusa fino al primo pomeriggio per visite guidate
La chiusura è legata alla manifestazione Maledetti Architetti, una serie di eventi (tra cui anche visite guidate sulla Aldo Moro) inizialmente slittati lo scorso weekend causa allerta meteo. A peggiorare la situazione la pioggia, che come al solito a Genova crea non pochi problemi. La sopraelevata, chiusa dalle otto alle 14:30, si dimostra ancora una volta arteria fondamentale per il traffico genovese.
(Notizia in aggiornamento)
