Oggi Sopraelevata chiusa fino al primo pomeriggio per una manifestazione

Rimarrà chiusa dalle otto alle 14:30. Per la prima volta in molti anni il traffico sulla sopraelevata di Genova viene bloccato, in entrambi i sensi, per tutta la sua interezza. Gli eventi della manifestazione Maledetti Architetti, slittati lo scorso weekend causa allerta meteo, si svolgeranno oggi, domenica 23 novembre, con le stesse modalità e le prenotazioni già effettuate.

La visita sulla sopraelevata

Gli appuntamenti prevedono anche una visita alla sopraelevata a cura di Anna Sala, Marianna Giannini, Alessandro Meloni, Giulia Sola e Livio Frisenna, che porterà alla chiusura dell’arteria domenica 2 3 novembre dalle 8 alle 14.30. Gli altri appuntamenti sono nella c hiesa Santa Maria della Vittoria, a Palazzo Lancia, al Dipartimento di Economia, a Palazzo Flotta Lauro, in p iazzetta Jacopo da Varagine, al Dipartimento di Architettura e Design, in piazza De Ferrari e a Palazzo SIAT.

Eventi collaterali