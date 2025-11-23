Oggi Sopraelevata chiusa fino al primo pomeriggio per una manifestazione

Rimarrà chiusa dalle otto alle 14:30. Per la prima volta in molti anni il traffico sulla sopraelevata di Genova viene bloccato, in entrambi i sensi, per tutta la sua interezza. Gli eventi della manifestazione Maledetti Architetti, slittati lo scorso weekend causa allerta meteo, si svolgeranno oggi, domenica 23 novembre, con le stesse modalità e le prenotazioni già effettuate.
La visita sulla sopraelevata
Eventi collaterali
- Bifoli qua, Biffoli là – a cura di Agnese Schena presso DocSAI
- Apertura centrale solare Sant’Ilario – a cura Fondazione Ansaldo e Associazione inGE
- Carlo Felicissimo – esposizione modellini presso Carlo Felice
- Tour Genova su ferro – a cura di Alessandro Ravera
