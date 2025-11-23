Attualità

Torna alla homepage

Oggi Sopraelevata chiusa fino al primo pomeriggio per una manifestazione

Gli eventi e la chiusura sarebbero dovuti essere domenica scorsa, ma gli appuntamenti sono stati rimandati causa allerta meteo
51 secondi di lettura
di Redazione

Rimarrà chiusa dalle otto alle 14:30. Per la prima volta in molti anni il traffico sulla sopraelevata di Genova viene bloccato, in entrambi i sensi, per tutta la sua interezza. Gli eventi della manifestazione Maledetti Architetti, slittati lo scorso weekend causa allerta meteo, si svolgeranno oggi, domenica 23 novembre, con le stesse modalità e le prenotazioni già effettuate.

La visita sulla sopraelevata

Gli appuntamenti prevedono anche una visita alla sopraelevata a cura di Anna Sala, Marianna Giannini, Alessandro Meloni, Giulia Sola e Livio Frisenna, che porterà alla chiusura dell’arteria domenica 23 novembre dalle 8 alle 14.30. Gli altri appuntamenti sono nella chiesa Santa Maria della Vittoria, a Palazzo Lancia, al Dipartimento di Economia, a Palazzo Flotta Lauro, in piazzetta Jacopo da Varagine, al Dipartimento di Architettura e Design, in piazza De Ferrari e a Palazzo SIAT.

Eventi collaterali

  • Bifoli qua, Biffoli là – a cura di Agnese Schena presso DocSAI
  • Apertura centrale solare Sant’Ilario – a cura Fondazione Ansaldo e Associazione inGE
  • Carlo Felicissimo – esposizione modellini presso Carlo Felice
  • Tour Genova su ferro – a cura di Alessandro Ravera

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook