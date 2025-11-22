Addio a Maurizio Tossini, imprenditore e simbolo della focaccia di Recco

Un sorriso che non si spegne, anche di fronte alla malattia: così sarà ricordato Maurizio Tossini. È mancato nella notte al policlinico San Martino, creatore assieme al fratello Luigi del celebre marchio di panificatori Tossini. Classe 1959, Maurizio aveva iniziato giovanissimo a lavorare nel panificio di famiglia in via Assereto sotto la guida della madre. Da quella bottega nacque una scalata imprenditoriale che portò i fratelli Tossini ad aprire diversi panifici a Recco, Rapallo, Chiavari e oltre. La loro focaccia è diventata un simbolo riconosciuto in Italia e all’estero.

Tossini, da sempre impegnato nella gestione commerciale, ha combattuto a lungo contro una malattia subdola che alla fine non gli ha lasciato scampo. I funerali si terranno lunedì alle ore 15:30 nella chiesa di San Giovanni Battista, il rosario sarà domenica alle 19 nella stessa chiesa.

Un nuovo inizio a Tagliolo Monferrato dopo l’incendio

Era il giugno 2024, quando uno stabilimento della produzione di dolci e focacce Tossini ad Avegno prese fuoco. L'azienda, che dava lavoro a 220 persone, aveva diversi punti vendita a Recco e nel Tigullio, oltre a vendere in gran parte d’Italia e all’estero. Ad un anno dall’incendio, Tossini aveva individuato a Tagliolo Monferrato, in provincia di Alessandria, un nuovo sito produttivo di 8.000 metri quadrati complessivi.