Amt, da oggi gli over 70 tornano a pagare i bus

Da questo martedì scatta anche la nuova misura legata alle gratuità dei mezzi Amt tutti i giorni dalle ore 22 alle ore 5 per tutti i residenti della Città Metropolitana di Genova
di a.p.
Da questo mercoledì 19 novembre gli over 70 con isee superiore ai 12mila euro tornano a pagare i servizi Amt (dalle 9 alle 5).

Amt, le nuove tariffe: addio alla metro gratis, abbonamenti in base all'Isee e due nuove sperimentazioni

Per gli over 70 con un Isee superiore ai 12mila euro l'abbonamento costa 120 euro, chi invece ha un isee inferiore potrà continuare a usufruire della gratuità dopo aver presentato i documenti che certeficano l'isee. Nei primi otto giorni di sottoscrizione erano stati venduti 12.800 abbonamenti over 70 agevolati a 120 euro, con un incasso da parte di Amt di oltre 1,5 milioni.

Resta la gratuità su tutta la rete Amt per tutti gli under 14 residenti nella città metropolitana. Scattano anche tutte le nuove tariffe legate agli abbonamenti.

 
 

