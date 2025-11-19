Amt, da oggi gli over 70 tornano a pagare i bus

Per gli over 70 con un Isee superiore ai 12mila euro l'abbonamento costa 120 euro, chi invece ha un isee inferiore potrà continuare a usufruire della gratuità dopo aver presentato i documenti che certeficano l'isee. Nei primi otto giorni di sottoscrizione erano stati venduti 12.800 abbonamenti over 70 agevolati a 120 euro, con un incasso da parte di Amt di oltre 1,5 milioni.

