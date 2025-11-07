Attualità

Legge di bilancio, Cgil in piazza il 12 dicembre: sarà sciopero generale

Il segretario della Cgil ha inoltre rilanciato una proposta di cui aveva già parlato: un contributo di solidarietà dell'1% sui patrimoni superiori ai 2 milioni di euro
di G.F.
Sciopero generale

La Cgil ha proclamato uno sciopero generale per il prossimo 12 dicembre, con manifestazioni in tutta Italia. Motivo della protesta? La legge di bilancio 2026 varata dal governo.

Le motivazioni dello sciopero

"Ci rivolgiamo a tutte le persone che vogliano scendere in piazza con noi - ha commentato il segretario generale della Cgil Maurizio Landini -. Faremo presidi e proteste in tutti i territori d'Italia e vogliamo dimostrare che c'è la maggioranza di questo paese, quella che tiene in piedi l'Italia con il proprio lavoro, che chiede di essere ascoltata e che chiede di cambiare una logica sbagliata per noi non più sopportabile". Questo è quello che è stato deciso dall'assemblea dei delegati a Firenze, per lo sciopero generale indetto dal sindacato.

Le proposte della Cgil

Motivo dello sciopero generale, hanno spiegato dal sindacato, il ruolo della manovra che "non tutela abbastanza salari, welfare e pensioni, ma che invece acuisca le disuguaglianze sociali". La legge - ha ribadito più di una volta Maurizio Landini - "premia i più abbienti e meno gli indigenti, senza puntare sulle risorse e gli investimenti pubblici". Insomma, per la Cgil la crescita economica è nulla. Il segretario della Cgil ha inoltre rilanciato una proposta di cui aveva già parlato: un contributo di solidarietà dell'1% sui patrimoni superiori ai 2 milioni di euro. "L'iniziativa garantirebbe 26 miliardi da investire in sanità, istruzione e assunzioni".

