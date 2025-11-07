Ricci in crisi: non vanno in letargo, 30 cuccioli salvati al Cras Enpa

Dovevano essere già rintanati, pronti al letargo. Invece sono affamati, vulnerabili e in cerca di cure . Al Cras Enpa di Genova è un autunno fuori controllo : oltre 30 giovani ricci europei (Erinaceus europaeus) sono stati accolti nelle ultime settimane, con cucciolate nate addirittura a ottobre inoltrato . Un boom anomalo : negli anni passati, la media stagionale non superava i 10-12 esemplari . " Tra i nuovi arrivi c’è un cucciolo di appena 40 grammi , non ancora svezzato", raccontano i volontari del Centro recupero animali selvatici. Un peso critico : senza riserve di grasso, non sopravvivrebbe alle prime gelate.

Nati fuori tempo massimo

I ricci possono avere più cucciolate in una stagione, ma i piccoli tardivi non fanno in tempo a raggiungere i 600-700 grammi necessari per ibernarsi. Il risultato? Letargo a rischio, mortalità alle stelle . " Quest’anno la stagione riproduttiva si è allungata oltre ogni previsione – spiegano dal Cras –. È l’ennesimo segnale di squilibrio climatico".

Due percorsi di cura

Il team ha attivato un piano d’emergenza :

Ricci svezzati ma deboli : resteranno nei recinti esterni , con cibo a volontà e ripari termici fino a primavera. Cuccioli fragili (come il “nanetto” da 40 grammi): al caldo indoors, sotto monitoraggio 24 ore su 24

Costi alle stelle

Con l’inverno alle porte, i consumi dovrebbero calare . Invece raddoppiano : cibo, riscaldamento, personale. «Siamo in piena stagione di letargo, ma sembriamo a maggio », ironizzano i volontari. L’appello: "Aiutateci a sfamarli" Enpa Genova lancia un SOS :