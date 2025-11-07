G-Prox: la nuova piattaforma digitale che rivoluziona l'accesso alla giustizia sociale in Liguria

https://www.youtube.com/live/uh1LXF9iydw

Il progetto G-Prox, sviluppato per la Regione Liguria da Liguria Digitale in collaborazione con il Tribunale di Genova, punta a semplificare l'accesso alla giustizia attraverso una rete digitale che connette professionisti, tribunali e servizi sociali. Questo innovativo sistema consente una gestione digitale completa e tracciata delle pratiche giudiziarie di carattere sociosanitario e, grazie al riconoscimento come regione pilota dal ministero della Giustizia, la Liguria ha messo questa piattaforma a disposizione di altre regioni italiane, tra cui Sardegna e Abruzzo, che l'hanno già adottata.

Questa piattaforma digitale consente a famiglie, persone vulnerabili e amministratori di sostegno di evitare spostamenti inutili, accedere ai servizi e pagare gli oneri direttamente online.

G-Prox consente ai funzionari come assistenti sociali e operatori degli Uffici di Prossimità di inviare una vasta gamma di documenti al Tribunale Ordinario e al Tribunale per i Minorenni. Tra le pratiche gestibili in forma digitale vi sono richieste relative ai trattamenti sanitari obbligatori, ricorsi per la nomina di amministratori di sostegno, autorizzazioni per il rilascio di documenti per l'espatrio in casi di separazione o divorzio, oltre a pratiche per l'amministrazione dei beni di minori. Il sistema supporta anche l'invio di atti per procedimenti di volontaria giurisdizione, che non richiedono l'assistenza di un avvocato.



