Caos rifiuti a Genova e futuro Amiu: oggi commissione (dimezzata) a Tursi

La gestione della raccolta rifiuti, il futuro dei cassonetti bilaterali, i piani di smaltimento e le azioni per aumentare la percentuale di raccolta differenziata. Tanti i possibili temi al centro della discussione in programma nella commissione che si svolge questo lunedì 3 novembre alle 9,30 a Palazzo Tursi a Genova.

A causa di un’interpretazione dell'articolo 55 del regolamento comunale gran parte degli auditi inizialmente previsti non partecipa alla seduta. Tra i soggetti che avrebbero dovuto essere ascoltati figuravano il presidente di Amiu Giovanni Battista Raggi e i presidenti dei vari Municipi. Tuttavia in commissione è presente solo l'assessore all'Ambiente Silvia Pericu.

I temi da affrontare

In primo luogo c'è da affrontare la questione legata alle problematiche emerse nelle ultime settimane che hanno visto un rallentamento dello svuotamento dei cassonetti stradali.

A inizio ottobre Amiu ha diffuso una comunicazione per avvisare i genovesi delle difficoltà della raccolta dovuta a cause esterne per la chiusura temporanea dei luoghi dove poter conferire i rifiuti. Una problematica che si è riversata sulla gestione della città. Le associazioni dei consumatori hanno chiesto un intervento immediato per permettere di garantire il regolare servizio di raccolta.

Nel mentre l'amministrazione comunale con l'assessore Pericu ha spiegato che il progetto che negli scorsi anni ha visto l'installazione dei nuovi cassonetti intelligenti verrà stoppato. Nel mentre si prepara anche il piano per avviare il test necessario per calcolare la tari delle singole utenze in base alla quantità di rifiuti prodotti.

Il Programma Politico di questa sera in onda alle 21 sarà interamente dedicato alla situazione Amiu, all'emergenza spazzatura e al tema inceneritore.

La commissione

La commissione inizia con le polemiche legate alla mancanza di auditi. Nel frattempo la presidente della commissione ricorda come il 14 novembre è prevista una commissione su ecovan e ciclo dei rifiuti. Il commissario richiedente Mario Mascia ha spiegato le motivazione che hanno portato alla richiesta della commissione sottolineando due temi principali: il primo la gestione nell'immediato della raccolta dei rifiuti con le problematiche legate alla raccolta e in secondo luogo ha richiesto chiarimenti sul futuro dello smaltimento dei rifiuti con le ipotesi termovalorizzatore.

