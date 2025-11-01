Metro di Genova, da oggi si torna a pagare il biglietto

Gratuità terminata. Da oggi, sabato primo novembre, il servizio della metropolitana di Genova torna a pagamento. La sperimentazione della metro gratuita era iniziata il primo gennaio del 2024. Poi dal 2025 la gratuità era rimasta, ma solo per chi possedeva il Miv nel Citypass elettronico. A causa della crisi legata ai conti i nuovi vertici Amt e l'amministrazione comunale hanno rivisto le tariffe. E quindi sarà necessario dotarsi del classico biglietto.

Il biglietto classico da 110 minuti di validità ha un costo di due euro. In alternativa ci sono agli abbonamenti validi per tutta la rete Amt, compresa la metropolitana. La gratuità della metro resterà la domenica a partire dal 23 novembre. Qualche giorno prima, il 17, partirà la nuova sperimentazione con la gratuità su tutta la rete Amt per tutti a partire dalle ore 22.

Resta però, per quanto riguarda la metro, il problema dei lavori di manutenzione e rinnovo delle linee con la chiusura anticipata dal lunedì al giovedì con l'ultima corsa da Brin alle ore 21,10 e da Brignole alle 21,17. Situazione che non cambierà nonostante la partenza della gratuità notturna. Il venerdì, sabato e domenica le ultime corse partono invece alle 23,40 da Brin e a mezzanotte da Brignole.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook