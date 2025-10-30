Allerta gialla, temporale sul centro levante della Liguria: a Genova allagato il sottopasso di Brin

Foto di archivio

Nuova ondata di maltempo in Liguria: a partire da ieri sera la regione è interessata da un passaggio perturbato in rapido spostamento da ponente verso levante.

Chiuso il sottopasso di Brin, problemi in via Rossini

Come previsto, questa mattina un forte temporale si è abbattuto su Genova facendo registrare allagamenti soprattutto in Val Polcevera: intorno alle cinque del mattino i sottopassi di Brin a Certosa e via Rossini a Rivarolo sono stati chiusi dalla polizia locale perché invasi dall'acqua. Il blocco è sia per il traffico che per i pedoni: per arrivare alla metropolitana, quindi, bisognerà passare da via Aulo Persio.

Allerta gialla sulla Liguria

Nella giornata di ieri Arpal ha emanato l'allerta gialla per temporali e piogge diffuse sulle zone ABCE a partire dalle 22 di ieri sera. Questa la suddivisione per zone:

Sul ponente (Zona A) l'allerta terminerà alle 10 di oggi, giovedì 30 ottobre

​Sul centro (Zona B) e sui versanti padani di levante (Zona E) terminerà alle 13 di oggi

Sul levante (Zona C) terminerà alle 15 di oggi

Le previsioni

I FENOMENI:

Possibili temporali confinati in mare, piogge diffuse sul territorio ligure e qualche rovescio più persistente nel levante. Non si esclude la formazione di qualche tromba d’aria.

GLI EFFETTI:

Generalmente localizzati (allagamento strade asfaltate, piccole frane, etc); atteso il passaggio di una piena nei grandi bacini di C, significativa ma comunque ben contenuta in alveo.

