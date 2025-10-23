Meteo

Maltempo in Liguria, Giampedrone: "Temporali rimasti prevalentemente sul mare"

di Andrea Popolano

L'assessore alla Protezione civile di Regione Liguria Giacomo Giampedrone fa il punto della situazione meteo sulla regione. La chiusura dell'allerta meteo arancione sul Centro-Levante è stata anticipiata: alle 15 sul Centro e alle 18 sul Levante. "Il sistema ha risposto bene - spiega Giampedrone -. Il vento di libeccio ha spostato la perturbazione il cui transito è stato più rapido rispetto alle previsioni di ieri. I temporali sono rimasti prevalentemente in mare". 

