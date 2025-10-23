Maltempo in Liguria, Giampedrone: "Temporali rimasti prevalentemente sul mare"

L'assessore alla Protezione civile di Regione Liguria Giacomo Giampedrone fa il punto della situazione meteo sulla regione. La chiusura dell'allerta meteo arancione sul Centro-Levante è stata anticipiata: alle 15 sul Centro e alle 18 sul Levante. "Il sistema ha risposto bene - spiega Giampedrone -. Il vento di libeccio ha spostato la perturbazione il cui transito è stato più rapido rispetto alle previsioni di ieri. I temporali sono rimasti prevalentemente in mare".

