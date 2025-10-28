The Crypto Show - Episodio 6 - La rivoluzione della Blockchain

Questa sera la nuova puntata di THE CRYPTO SHOW nella quale, insieme a Ionut Gaucan AKA Gaudenzio, parliamo di tecnologia blockchain, tokenizzazione e real world asset. Parole e concetti complicati, ottimamente spiegati dal nostro ospite.

Gaudenzio è un esperto di crypto e Web 3.0, e attualmente è Global A. per Metamask.

