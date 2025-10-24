Attualità

Nuove tariffe Amt e over 70: ecco come funziona il rinnovo e la presentazione dell'Isee

di a.pop.

E' una delle domande più gettonate dopo che sono state diffuse le nuove tariffe Amt. Le misure agevolate su larga scala sono state riviste soprattutto per gli over 70 che non hanno più la gratuità sui mezzi pubblici dalle 9,30. Gratuità che conserva solo chi ha un reddito Isee sotto ai 12 mila euro. Per tutti gli altri over 70 sarà necessario pagare 120 euro all'anno.

Il rinnovo automatico 

Molti però hanno la data di scadenza del citypass segnata al 31 ottobre ma Amt spiega che fino alla data di partenza delle nuove tariffe la gratuità verrà rinnovata in automatico per tutti: quindi fino a domenica 16 novembre incluso, senza la necessità di fare nulla.

Poi da lunedì 17 novembre varranno le nuove tariffe. A quel punto gli over 70 con un Isee superiore ai 12mila euro dovranno rinnovare il citypass, solo online, e pagare i 120 euro. In questo caso non sarà necessario consegnate nessun documento legato all’Isee visto che supera la soglia prevista.

Rinnovo over 70 con Isee inferiore a 12 mila euro 

Discorso diverso per gli over 70 che devono rinnovare il citypass e che hanno un reddito Isee inferiore ai 12mila euro. In questo caso si può fare il rinnovo online sul Fascicolo del Cittadino con una spesa per i diritti di segreteria di 10 euro, oppure direttamente in biglietteria presentando la documentazione comprovante il diritto alla gratuità (documento d'identità valido che attesti la residenza nella Città Metropolitana di Genova e copia dell’Isee in corso di validità), in questo caso il costo dei diritti di segreteria è di 20 euro.

Prima sottoscrizione per over 70 

Per gli over 70 con Isee inferiore si 12 mila euro che devono sottoscrivere per la prima volta l’abbonamento tutta l’operazione può essere fatta sul Fascicolo del Cittadino e online, con una spesa per i diritti di segreteria di 10 euro, oppure direttamente in biglietteria sempre presentando la documentazione (documento di identità valido che attesti la residenza nella Città Metropolitana di Genova e copia dell’Isee in corso di validità), in questo il costo per i diritti di segreteria è di 20 euro. 

