Meteo in Liguria, ancora cielo coperto fino al weekend

VENERDI': infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico sulla Riviera di ponente nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; sulla Riviera centrale cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite dalla serata; sulla Riviera di levante cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata; sulle Alpi nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a parziali schiarite dal pomeriggio. In serata formazione di foschie o banchi di nebbia. Venti molto deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 2900 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante poco mosso.

GIOVEDI': infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico sulla Riviera di ponente nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, con formazioni nebbiose in serata; sulla Riviera centrale cieli molto nuvolosi con deboli piovaschi pomeridiani. In serata schiarisce; su Riviera di levante e sull'Appennino giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi; sulle Alpi cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 3000 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante poco mosso.

MERCOLEDI': infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico sulla Riviera di ponente nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; sulla Riviera centrale cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera; sulla Riviera di levante cieli molto nuvolosi al mattino. Formazioni nebbiose estese e persistenti dal pomeriggio ed in serata; sulle Alpi nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sull'Appennino giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione a meridionali; Zero termico nell'intorno di 3300 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante poco mosso.

