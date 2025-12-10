Cronaca

Perde il controllo della moto e si schianta, grave un uomo

Secondo una prima ricostruzione non sarebbero coinvolti altri mezzi
28 secondi di lettura
di Au. B.

Paura ad Albisola Superiore dove un uomo è caduto rovinosamente a terra dopo che ha perso il controllo della sua moto. L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 22:30 in corso Ferrari, dove sono subito intervenuti gli uomini del 118 e dei vigili del fuoco. 

I soccorsi 

Le condizioni del centauro sono da subito apparse molto gravi e per questo è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Presente anche la polizia stradale, che ha svolto i rilievi e i primi accertamenti del caso: secondo una prima ricostruzione non sarebbero coinvolti altri mezzi.  

 

