Nuovo allarme bomba a Bolzaneto. Nella valigia dell'Acquilone una macchina da cucire

I pesi da palestra all'interno della seconda valigia

È scattato l'allarme per una valigia trovata abbandonata nel parcheggio sotterraneo del parcheggio interrato dell'Acquilone di Bolzaneto, a Genova. Poco dopo, una nuova telefonata per un altro pacco sospetto nel quartiere, questa volta in via Pastorino.

La valigia è stata fatta brillare, dentro c'era una macchina da cucire

Nel primo intervento diverse auto sono state fatte spostare per permettere l'intervento degli artificieri della Polizia, mentre il centro commerciale è stato evacuato in via precauzionale. Gli artificieri, intervenuti intorno alle 11,30, hanno fatto brillare il trolley. Sul posto anche la polizia locale e i vigili del fuoco. Dopo un accurato controllo, all'interno del pacco è stata trovata una vecchia macchina da cucire abbandonata. L'attività del Centro Commerciale è ripresa normalmente subito dopo.

L'allarme in via Pastorino

Dalle prime informazioni sembrerebbe che un uomo abbia lanciato l'allarme in via Pastorino e sia poi scappato via. La strada è stata chiusa al transito dal civico 117 rosso fino a piazza Ospedale Pastorino fino alla fine delle operazioni. Anche in questo caso gli artificieri hanno fatto brillare il trolley: all'interno c'erano dei pesi da palestra.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook