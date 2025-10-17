Boom di ascolti per la diretta di Primocanale sulla commissione Amt: oltre 150mila utenti tra social e tv

Ancora un successo per il gruppo di Primocanale, che in occasione della commissione sul futuro di Amt di mercoledì 15 ottobre ha registrato numeri da record. Oltre 150mila persone, tra social e tv, hanno seguito la diretta dalla sede di Palazzo Tursi sul gruppo crossmediale Primocanale.

La redazione ha gestito sette ore di diretta crossmediale, offrendo una copertura completa tramite TV, web, Instagram, Facebook e Youtube. La trasmissione è iniziata la mattina con i primi collegamenti da Palazzo Tursi, proseguendo con il racconto in tempo reale di quanto stava avvenendo durante la commissione.

La diretta è stata seguita da 45mila persone in tv, con un picco di share del 22,24%. Su Instagram hanno seguito l’evento oltre 50mila utenti, 75mila su Facebook e 1.200 utenti unici sul sito Primocanale.it. Il tutto è disponibile on demand sul sito e su Youtube, organizzata in una playlist con singoli interventi.

Oltre 800 commenti sui social

La partecipazione è stata straordinaria anche nei commenti su Facebook e Instagram, con oltre 800 risposte raccolte tra le due piattaforme. Tra i commenti più frequenti viene sottolineata l’assenza del bilancio non ancora depositato, che renderebbe difficile comprendere i dati reali, così come l'assenza della sindaca Silvia Salis in sala rossa. Tra le altre contestazioni, viene segnalato anche un costo del biglietto troppo alto (ma c'è anche perché è troppo basso) come controlli che risulterebbero insufficienti. Ancora, decine i commenti sulla presenza di "portoghesi" (viaggiatori senza biglietto), indenni dalle multe.

Picco di share del 22%

Ecco i dati sulle diverse piattaforme e sulla tv digitale:

Instagram: 50.000 visualizzazioni tra reel e post

Facebook: 75.000 visualizzazioni dei post

TV: picco di share del 22,24%

