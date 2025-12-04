Auto contro moto all'incrocio in corso Torino, giovane al pronto soccorso

Una giovane al pronto soccorso. È il bilancio dell'incidente avvenuto questa mattina all'incrocio tra corso Torino e via Buenos Aires, alla Foce, dove un'auto e una moto si sono scontrate per cause ancora in fase di accertamento.

I soccorsi

È successo alle 7:40. Sul posto il 118 con l'ambulanza della Croce Bianca Genovese che ha soccorso la scooterista, di 25 anni e l'ha trasportata in codice giallo al pronto soccorso del San Martino.

Il conducente dell'auto non ha avuto necessità di cure. Sul posto la polizia locale per i rilievi e la gestione della viabilità, congestionata nell'ora di punta.