Meteo, ancora pioggia. Torna il sole nel weekend

GIOVEDI': la circolazione depressionaria, responsabile di residuo maltempo al mattino, si allontana favorendo un miglioramento ma con ancora molte nubi. Nello specifico sulla Riviera di ponente cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Assorbimento dei fenomeni dal pomeriggio; sulla Riviera centrale molto nuvoloso o coperto per tutto l'arco della giornata con piogge e rovesci pomeridiani, anche a sfondo temporalesco; sulla Riviera di levante nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi con deboli piogge dalla serata; sulle Alpi cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio. Schiarite in serata; sull'Appennino cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel corso a partire dal pomeriggio. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 1700 metri. Mar Ligure di Ponente da molto mosso a mosso; Mar Ligure di Levante mosso.

VENERDI': l'alta pressione si rafforza ulteriormente determinando rasserenamenti sempre più ampi. Nello specifico su Riviera di ponente e Riviera di levante nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sulla Riviera centrale giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sulle Alpi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sull'Appennino nubi basse e banchi di nebbia in sollevamento diurno. Schiarite in serata. Venti deboli settentrionali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 1600 metri. Mar Ligure di Ponente da mosso a molto mosso; Mar Ligure di Levante da poco mosso a mosso.

SABATO: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche sparuto annuvolamento nel corso del pomeriggio. Nello specifico su Riviera di ponente, Alpi e sull'Appennino cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata; sulla Riviera centrale cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sulla Riviera di levante cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 2400 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante mosso.

LA WEBCAM PUNTATA SU PORTOFINO E LE IMMAGINI IN 4K DI PRIMOCANALE - GUARDA QUI

LA TUA VISTA SU GENOVA CON LE WEBCAM DI TERRAZZA COLOMBO E DALLE ALTRE LOCALITA' DELLA LIGURIA - GUARDA QUI

IL PORTO DI GENOVA LIVE NEL MONDO CON PORTVIEW - GUARDA QUI