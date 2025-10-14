Liguria maglia nera in Italia per incidenti stradali: oltre 660 al mese

La Liguria è la regione con il più alto tasso di incidenti ogni centomila abitanti. Il report dell'Istat mostra come la media nazionale sia di 294,1 incidenti ogni 100 mila abitanti. Nel 2024 sei regioni italiane fanno registrare un numero più elevato della media. Al primo posto c'è la Liguria con 527,3 incidenti ogni 100mila abitanti. Al secondo posto c'è la Toscana con 414,5 incidenti ogni 100mila abitanti. (leggi qui i dati) Valori elevati anche in Emilia Romagna, Lazio e Marche. In Lombardia si sono registrati invece circa 300 incidenti ogni 100mila abitanti. Numeri sotto la media invece in Molise (168,7), Calabria (169,3), e Basilicata (181,9). Secondo le analisi dunque in Liguria si verificano quasi 8mila incidenti all'anno, oltre 660 al mese e circa 22 al giorno. Nel 2024 le vittime di incidenti stradali in Liguria sono state 62.

Le principali cause

Secondo le analisi raccolta dall'Istat e dall'Aci nel loro rapporto del 2023 in Italia le cause di incidenti sono diverse. Al primo posto c'è la sistrazione (15,1%), al secondo posto il mancato rispetto di precedenza o semafori (12,9%), al terzo la velocità eccessiva (8,4%), al quarto l'effettuazione di manovre irregolari (inversioni, retromarcia, cambio corsia improprio - 7,7%), al quinto posto la mancata distanza di sicurezza (6,9 %), per quanto riguarda gli incidenti che vedono coinvolti i pedoni nelle cause rientrano la mancata precedenza al pedone (3,4%) e il comportamento scorretto del pedone (2,8%)

La raccolta dei dati dell'Istat

L'Istat definisce incidente stradale tutte quelle situazioni in cui nell'evento "è coinvolto almeno un veicolo sulla rete stradale, verificatosi nelle vie o piazze aperte alla circolazione, che comporti lesioni a persone". Inoltre i dati sono basati sulle informazioni raccolte da Polizia stradale, Carabinieri, Polizia provinciale, Polizia locale e altri organi di rilevazione, come Guardia di finanza e agenti di pubblica sicurezza. Da segnalare che è più diffusa nel Sud Italia la pratica di non denunciare gli incidenti.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook