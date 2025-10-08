Due incidenti in pochi minuti sulla provinciale ad Albenga, un giovane ferito gravemente

Due incidenti nel giro di pochi minuti sulla provinciale che porta a Cisano sul Neva ad Albenga. Alle ore 21:30 circa di martedì sera, i vigili del fuoco del distaccamento di Albenga sono intervenuti con tre mezzi e sette operatori lungo la strada provinciale.

Il primo incidente

Il primo sinistro si è verificato all’altezza del supermercato Esselunga, dove un’auto, completamente distrutta dall’impatto, ha reso necessario l’intervento congiunto dei soccorritori. Il conducente, un giovane, è stato stabilizzato sul posto e trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Pietra Ligure dall'ambulanza del 118, accompagnato dall'automedica.

Il secondo incidente

Il secondo incidente è avvenuto alla rotonda successiva in direzione Cisano, e ha coinvolto un’altra autovettura. In questo caso, il conducente non ha avuto bisogno di assistenza sanitaria. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dello scenario e al supporto delle operazioni di soccorso sanitario.

Sul posto presenti anche la Polizia Municipale e i Carabinieri di Albenga per i rilievi e la gestione della viabilità.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook