Incidente in corso Sardegna tra un monopattino e uno scooter, ferito un 26enne

Un incidente stradale si è verificato intorno alle 18 del 9 ottobre in corso Sardegna, a Genova, coinvolgendo un monopattino elettrico e uno scooter. Ad avere la peggio è stato un giovane di 26 anni, alla guida del monopattino, che ha riportato ferite significative ai polsi, alla testa e alle costole.



La dinamica dell'incidente

Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro è avvenuto in un tratto trafficato della strada, in prossimità di un incrocio, dove il monopattino e la moto si sono scontrati per cause ancora in fase di accertamento. Il giovane, sbalzato dal monopattino a seguito dell’impatto, è stato immediatamente soccorso sul posto dai volontari dell’ambulanza 823 della Squadra Emergenza, che hanno prestato le prime cure stabilizzando il ferito prima del trasporto in ospedale. Le sue condizioni non sembrerebbero al momento serie, ma saranno necessari degli esami.

I rilievi della polizia locale

Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la polizia locale, che ha provveduto a regolare il traffico, momentaneamente rallentato, e a effettuare i rilievi stradali per ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto. Gli agenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona per chiarire le responsabilità. Non si esclude che fattori come la velocità, la precedenza o la visibilità possano aver contribuito all’incidente.

