Trofeo Corti, il 26 ottobre festa di apertura della pallavolo giovanile in Liguria

La stagione del volley giovanile si aprirà ufficialmente in Liguria con l’ormai tradizionale Trofeo Gian Luigi Corti, torneo di pallavolo S3 promosso dal Comitato Territoriale Liguria Centro della Federazione Italiana Pallavolo con la collaborazione di Stelle nello Sport.

Dopo il successo delle prime edizioni, che hanno incrementato di anno in anno la partecipazione di squadre e bambini, saranno 48 le squadre e oltre 300 i giovanissimi che parteciperanno alla quinta edizione dell’evento dedicato al ricordo di Gian Luigi Corti, storico Vicepresidente nazionale della Federazione Pallavolo (1980-1988) e capodelegazione della Nazionale maschile vincitrice della prima storica medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Los Angeles 1984.

"La 5° edizione del Trofeo Gian Luigi Corti conferma l'importante crescita di questa manifestazione, diventata in pochi anni un riferimento all'interno del panorama pallavolistico ligure e non solo, con un numero di giovani atleti e squadre partecipanti che continua ad aumentare in maniera costante - commenta l'assessore allo Sport di Regione Liguria Simona Ferro. - Il 2025 è stato un anno speciale per l'Italia della pallavolo, che ha visto ben due Nazionali alzare al cielo il titolo mondiale, e per la Liguria, nominata "Regione Europea dello Sport" per le sue politiche virtuose. Trovo quindi che non potrebbe esserci modo migliore per segnare l'inizio della nuova stagione del volley giovanile: questo appuntamento di rilievo è capace di unire passione, solidarietà e memoria storica, nel ricordo di un uomo di straordinaria generosità e cultura sportiva quale era Gian Luigi Corti".

“Una festa dell’educazione, dell’inclusione e dei valori che lo sport sa trasmettere, soprattutto ai più piccoli. Tutto questo è il Trofeo Gian Luigi Corti un evento che riesce ogni anno a riunire centinaia di bambine e bambini, famiglie, allenatori e volontari, creando un clima positivo e coinvolgente nel segno della passione per la pallavolo”, sottolinea la Sindaca di Genova, Silvia Salis. “Il numero di squadre iscritte alla quinta edizione è la dimostrazione concreta di quanto questa iniziativa sia cresciuta nel tempo, diventando un punto di riferimento per il volley giovanile in Liguria e non solo. Il legame con la Fondazione Gigi Ghirotti ne rafforza il valore, testimonia una sensibilità sociale sempre più necessaria. È un orgoglio per la nostra città ospitare una manifestazione che coniuga sport e solidarietà. Grazie a chi lo rende possibile, con passione e impegno”.

La manifestazione, inserita nel Calendario di Liguria 2025 Regione Europea dello Sport, si terrà al PalaCus di Genova Albaro domenica 26 ottobre con inizio alle ore 14. La finale è prevista intorno alle ore 19 con a seguire la premiazione di tutti i partecipanti. La formula di gioco permetterà come sempre di giocare un alto numero di gare a tutte le squadre iscritte.

“E’ la festa di avvio della stagione sportiva dedicata ai più piccoli”, sottolinea Tiziana Piano, presidente del Comitato Liguria Centro. “Dopo il successo delle prime edizioni, che hanno incrementato di anno in anno la partecipazione di squadre e bambini, il Trofeo Gian Luigi Corti vivrà una quinta edizione davvero straordinaria. Sarà sempre di più un appuntamento per tutta la Liguria della pallavolo e in tal senso abbiamo esteso la possibilità di partecipare alle Società dei Comitati Levante e Ponente e anche del Basso Piemonte. Una festa bellissima in un anno magico per la pallavolo italiana con la doppio vittoria mondiale delle nostre Nazionali”.



Grande soddisfazione anche da parte di Paolo Bassi, presidente del Comitato regionale della Federvolley: “Abbiamo fatto una scommessa, con Tiziana e Michele, quando cinque anni fa, usciti dall’oscuro periodo del Covid che ha fermato per tanto tempo le attività sportive, ci siamo lanciati in questa iniziativa e devo dire che abbiamo stravinto! La prima edizione contava dodici squadre, dopo cinque anni siamo a 48 partecipanti e il nostro obiettivo è crescere ancora. Il Comitato Regionale è orgoglioso di affiancare il CT Liguria Centro nell’organizzazione e viene ripagato dalla presenza di 8 Società provenienti da Ponente e da Levante, per dar vita ad una vera e propria festa del volley che, in questa stagione iniziata con ben due successi mondiali, siamo certi che sarà un successo.”

A rendere ancora più festoso e colorato il PalaCus saranno gli striscioni realizzati dalle squadre. Si rinnova infatti la gara di colori, slogan ed emozioni. “Invitiamo tutte le società a far preparare alle proprie squadre uno striscione in cui esaltare i colori e le emozioni della pallavolo”, sottolinea Michele Corti, presidente di Stelle nello Sport. “Gli striscioni verranno esposti al Trofeo e la Giuria del Comitato Organizzatore selezionerà il più “emozionante” ai cui autori verrà assegnato un bellissimo premio. Una scenografia bellissima per un evento che cresce anno dopo anno e che promuove la bellezza della pallavolo. L’iniziativa più bella per ricordare mio padre e il suo amore per il volley”.

Gara di solidarietà. Il Trofeo Gian Luigi Corti è dedicato al sostegno della Fondazione Gigi Ghirotti, straordinaria realtà presieduta dal Prof. Franco Henriquet che assiste malati e famiglie in Hospice e a domicilio. La quota di iscrizione di 30 euro per squadra sarà interamente devoluta alla Gigi Ghirotti, storico Charity Partner di Stelle nello Sport.

Scenderanno in campo le seguenti 48 squadre: AGV Campomorone Aquile, AGV Campomorone Delfini, Albaro, Ardita Juventus, Assarotti Arancio, Assarotti Blu, Auxilium Bombarda, Auxilium Tempesta, Carasco, Cogovalle Sale, Cogovalle Pepe, Colombo Bianca, Colombo Nera, CUS Genova Camelot, CUS Genova Anacleto, La Salle Rossa, La Salle Blu, Le Civette Celle, Mazzucchelli San Remo, Nuova Oregina Bianca, Nuova Oregina Azzurra, Normac AVB, Normac VGP, Paladonbosco Gialla, Paladonbosco Blu, Pallavolo Liguria Galletti, Pallavolo Liguria Delfini, Pol. Vita, Pro Recco, San Marziano Marzianine, San Marziano Comete, Santa Sabina Bianca, Santa Sabina Azzurra, Sabazia, Scuola di Pallavolo Spezia, Pallavolo Spezia, Serteco Arancio, Serteco Nera, Sisport, Torriglia Sport, VBC Savona Rossa, VBC Savona Bianca, VBC Savona Blu, Virtus Sestri, Volare Rossa, Volare Bianca, Volleyscrivia Bianca, Volleyscrivia Blu.

Ad arbitrare le sfide saranno i fischietti della Fipav e a loro sarà donata la maglia celebrativa. Dopo il ricordo dei 40 anni della medaglia di bronzo di Los Angeles, vinta proprio dalla Nazionale il cui capo delegazione era Gian Luigi Corti, quest’anno sarà celebrato un altro anniversario speciale: i 60 anni della storica promozione in Serie A dell’Italsider, formazione di volley maschile genovese (1965).

A tutti gli oltre 300 partecipanti verrà consegnata la medaglia del 5° Trofeo Gian Luigi Corti, la sacca con il gadget di Iren Luce Gas e Servizi e la merenda offerta da Panarello. L’evento è stato anche inserito nel calendario “Energie per lo Sport”, sostenuto da Iren luce gas e servizi che ribadisce così il proprio impegno per promuovere iniziative a sostegno delle passioni e dei valori positivi legati dall’attività sportiva. Con Stelle nello Sport è stata siglata una partnership volta a promuovere il benessere delle comunità e uno stile di vita sano e sostenibile. Preziosa anche la collaborazione della Croce Bianca Genovese che garantirà l’assistenza medica all’evento, nell’anno in cui compie 120 anni di storia e impegno in città.

La presentazione del Trofeo

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook