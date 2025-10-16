Sporcizia e lavoro in nero, maxi multe a quattro locali di Sampierdarena

Si sono conclusi con multe per igiene e irregolarità i maxi controlli nei locali di Sampierdarena di Nas, carabinieri e polizia locale.

Quasi 10mila euro di multe in un circolo

In un circolo privato del quartiere militari e agenti hanno riscontrato numerose violazioni di natura amministrativa, tra cui la vendita di biglietti per assistere a un evento in corso nel circolo, che, pertanto, rientrava nella categoria dei pubblici spettacoli. L’assenza della licenza rilasciata dal Comune e la violazione delle norme vigenti, ha dunque fatto scattare la sanzione amministrativa pecuniaria fino ad 1.549 euro. Inoltre, sono state elevate tre sanzioni, per un importo complessivo di 7.500 euro, per carenze igienico sanitarie dei locali e per aver somministrato bevande ad avventori non associati al club. Tra l’altro, tra le bevande conservate nel circolo, sono state trovate 80 bottiglie di vino prive di tracciabilità e con confezionamento non conforme che, pertanto, sono state sottoposte a sequestro amministrativo.

In un ristorante tremila euro di multa per carenze igieniche

I controlli eseguiti in un ristorante, invece, hanno fatto emergere condizioni igieniche non ottimali. I militari hanno riscontrato carenze nella pulizia della cucina e il mancato rispetto, per alcuni alimenti congelati, delle procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP. Al titolare, pertanto, sono state elevate sanzioni per 3.000 euro.

Lavoro in nero e clienti ubriachi in due bar

Al gestore di un bar, invece, è stata elevata una sanzione amministrativa di 5.900 euro poiché alcuni alimenti sono risultati privi delle etichettature previste e un addetto al bancone era sprovvisto di contratto di lavoro.

Infine, in un lounge bar, è stato sanzionato amministrativamente per ubriachezza un giovane avventore, il quale, durante la sua identificazione, era in un palese stato di alterazione psicofisica che gli causava la perdita di autocontrollo.

