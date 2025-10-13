Incidente a Isolabona, morta in ospedale la 16enne sbalzata dalla moto

La moto da enduro della 16enne su cui viaggiava insieme a una giovane di 12 anni

Non ce l'ha fatta la ragazza di 16 anni alla guida della moto da enduro che nel tardo pomeriggio di ieri è stata sbalzata per diversi metri sulla provinciale a Isolabona. La giovane, residente a Vallecrosia, era sul mezzo insieme a un'altra ragazza, di soli 12 anni. Anche lei risulta in gravi condizioni.

La giovane è stata operata ma non è sopravvissuta alle ferite

La 16enne, nonostante l'operazione d'urgenza effettuata all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, non è sopravvissuta alle ferite. Dalle prime informazioni infatti, la giovane era stata trafitta da uno spuntone durante la caduta, ferita che le ha procurato un arresto cardiaco.

