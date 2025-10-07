La superluna piena del Raccolto illumina i cieli della Liguria

Uno spettacolo sul porto di Genova. È la prima Superluna del 2025, che precede quelle del 5 novembre e del 4 dicembre.

La luna del Cacciatore

Alle ore 05,49 italiane è arrivata la Luna piena, circa 32 ore prima del suo passaggio alla minima distanza dalla Terra, a meno di 360mila chilometri contro gli oltre 384mila di media. Questa Superluna è nota anche come Luna del Cacciatore o Luna del Raccolto, nomi legati soprattutto alle culture dei nativi americani. Il fenomeno coincideva, infatti, con la fine della stagione del raccolto e i campi ormai spogli permettevano ai cacciatori di individuare più facilmente le loro prede.

La Luna sarà visibile come piena per circa 3 giorni

La Superluna appare circa il 6% più grande e un po' più luminosa ma, come afferma l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project, solo un osservatore molto esperto riuscirà a cogliere la piccola differenza con una normale Luna piena. La Luna sarà visibile come piena per circa 3 giorni, per cui ci sarà parecchio tempo per godersi questo spettacolo, anche a occhio nudo da tutta Italia.

