In porto la 'Humanity 1', sbarcano a Savona 45 profughi. Ci sono anche otto minori

Ad attendere i migranti la polizia, i carabinieri, la guardia costiera, la guardia della finanza e capitaneria di porto
di Au. B.

Ha attraccato pochi minuti prima delle 10:30 la nave della Ong SOS Humanity che ha salvato quarantacinque migranti al largo della Tunisia solo due giorni fa.

Lo sbarco è iniziato dopo le 11

Le operazioni di sbarco sono iniziate poco dopo l'intervento dei sanitari a bordo del search and rescue vessel che batte bandiera tedesca. Ad attendere i migranti la polizia, i carabinieri, la guardia costiera, la guardia della finanza e capitaneria di porto.

Dove andranno i migranti 

Ancora non è chiaro dove verranno accolte le persone sbarcate questa mattina. Solitamente, i migranti vengono smistati in diverse regioni italiane. È invece certo il percorso per gli otto minori non accompagnati, che verranno presi in carico dal Comune di Savona.

