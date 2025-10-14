In porto la 'Humanity 1', sbarcano a Savona 45 profughi. Ci sono anche otto minori

Ha attraccato pochi minuti prima delle 10:30 la nave della Ong SOS Humanity che ha salvato quarantacinque migranti al largo della Tunisia solo due giorni fa.

Lo sbarco è iniziato dopo le 11

Le operazioni di sbarco sono iniziate poco dopo l'intervento dei sanitari a bordo del search and rescue vessel che batte bandiera tedesca. Ad attendere i migranti la polizia, i carabinieri, la guardia costiera, la guardia della finanza e capitaneria di porto.

Dove andranno i migranti

Ancora non è chiaro dove verranno accolte le persone sbarcate questa mattina. Solitamente, i migranti vengono smistati in diverse regioni italiane. È invece certo il percorso per gli otto minori non accompagnati, che verranno presi in carico dal Comune di Savona.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook