Il Salone Nautico si conclude con 124.000 visitatori in più rispetto al 2024

La 65ª edizione del Salone Nautico Internazionale si chiude con un bilancio positivo dopo sei giornate che hanno confermato la centralità dell’appuntamento nel panorama mondiale della nautica. I visitatori sono stati 124.248 (+2,8% rispetto all'anno scorso). Il pubblico ha premiato in particolare le prove in mare, con 4.050 uscite, mentre sono state 123 le novità di prodotto, tra cui 96 première, che hanno scandito il ritmo di questi sei giorni.

Lusinghiero il commento del presidente della Regione Marco Bucci: “I numeri parlano di un settore in ottima salute e in forte crescita. La nautica è la carta d’identità, anzi il passaporto, dell’industria italiana nel mondo: in questo settore si esprimono al meglio la creatività, il saper fare e la capacità produttiva del nostro Paese. Abbiamo dimostrato ancora una volta, come territorio e come sistema imprenditoriale, che il Salone Nautico di Genova può diventare la prima kermesse al mondo in questo settore. I dati dimostrano che visitatori e compratori non hanno rinunciato a questo storico appuntamento, a conferma del forte appeal che la manifestazione continua ad avere e delle grandi ricadute che porta in termini di presenze e indotto per Genova e la Liguria. Come istituzioni ci impegneremo al massimo per rendere il territorio ancora più capace di accogliere gli operatori, le imprese e gli ospiti del Salone Nautico”.

Per la sindaca Silvia Salis "questo è il grande brand internazionale della città che va tutelato e va cercato di far crescere sempre di più. Quello che può fare l’amministrazione comunale insieme a Regione Liguria e Confindustria Nautica è creare le condizioni per far sì che questa crescita vada avanti. È importante investire anche sul fuori Salone, come quello di Milano, creando un programma di eventi, come i Rolli days, che portino a prolungare il soggiorno dei visitatori. È chiaro che ci sono una serie di temi collegati allo sviluppo del Salone che rappresentano delle criticità ed è giusto parlarne perché è così che si cresce”.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook