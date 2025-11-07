Porto della Spezia, bilancio ok: previsto un avanzo di 13 milioni di euro

Un avanzo di circa 13 milioni di euro, con più di 34 milioni di euro di entrate correnti e spese per circa 21 milioni di euro. Sono i numeri principali del bilancio di previsione 2026 approvato oggi dall'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale (La Spezia e Marina di Carrara) insieme alla programmazione triennale.

Grazie al risultato di bilancio positivo l'Adsp potrà avviare operazioni di prestito per la copertura finanziaria degli investimenti infrastrutturali previsti nel 2026 "che ammontano, nel complesso, a circa 127 milioni di euro, di cui 52 a carico dei privati" spiega una nota dell'ente.

Tra gli interventi più significativi spiccano la realizzazione del dragaggio del terzo bacino nel porto della Spezia e del canale di accesso nel porto di Marina di Carrara, la realizzazione del ponte mobile in località Pagliari e gli altri interventi infrastrutturali mirati a incrementare l'efficienza degli scali di competenza che ad armonizzare il rapporto tra le attività portuali, ambiente e tessuto cittadino. Inoltre l'Adsp porterà avanti interventi già avviati, a partire dall'elettrificazione del porto e il nuovo molo crociere.