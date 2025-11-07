Cadavere senza volto nel rio Branega: autopsia per svelare il mistero di Pra'

Un corpo irriconoscibile, divorato dall’acqua e dal tempo. È quanto resta dell’uomo trovato ieri pomeriggio nel greto del rio Branega, sulle alture di Pra'. L’autopsia, disposta dal pm Giancarlo Vona, sarà l’unico modo per risalire all’identità: cinque giorni in acqua, forse di più, stimano i primi rilievi. Un escursionista lo ha visto tra i sassi, incastrato in una gola impervia, lontano da sentieri battuti

ll volto è cancellato, i polpastrelli corrosi: addio impronte digitali.

Solo una maglietta – colori sbiaditi di una squadra marocchina – lascia intuire un’origine nordafricana, ma è tutto da verificare con il DNA. La squadra mobile setaccia le denunce di scomparsi delle ultime settimane, da Genova alla Riviera

Al setaccio le telecamere vicino il torrente