Primavera 1: il Genoa in campo a Cremona per riprendersi il primo posto

Iacopo Sbravati, tecnico della Primavera rossoblù (foto Genoa Cfc)

Smaltita la delusione per la prima sconfitta stagionale, arrivata lunedì a Monza nel posticipo della decima giornata, la Primavera del Genoa ritorna in campo oggi alle 15 nella seconda trasferta consecutiva di un campionato fin qui decisamente positivo. Avversaria una Cremonese ultima in classifica, con all’attivo fin qui solamente 4 punti. La squadra di Sbravati punta a un pronto riscatto dopo una partita in Brianza costata anche la perdita del primo posto.

Rossoblù risucchiati in classifica da una concorrenza che ha immediatamente approfittato dal loro passo falso. Oggi un incontro solo sulla carta agevole di fronte a una Cremonese che, da un lato ha perso ben 8 delle 10 partite fin qui disputate, ma da un altro lotta sempre e comunque, uscendo spesso dal campo con sconfitte di misura.

Con la vetta ora distante tre punti, tutto è ancora in gioco per un Grifone smanioso a fine stagione di approdare in zona playoff, riservati alle prime sei classificate. Un obiettivo decisamente alla portata di Nuredini e compagni.

Undicesima giornata: Parma-Cesena 2-1; Cagliari-Bologna; Sassuolo-Lazio; Milan-Juventus; Cremonese-Genoa; Torino-Monza; Atalanta-Napoli; Verona-Lecce; Roma-Inter; Frosinone-Fiorentina.

La classifica: Roma 22; Fiorentina, Parma 21; Cesena, Atalanta 20; Genoa 19; Milan 16; Inter, Monza, Verona 15; Sassuolo 14; Bologna 13; Juventus 12; Lazio 11; Lecce 10; Frosinone 9; Torino, Napoli, Cagliari 7; Cremonese 4.