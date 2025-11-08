Meteo, sole e temperature rigide. Le previsioni per il weekend

SABATO: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su Riviera di ponente, Riviera centrale, Riviera di levante e Alpi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sull'Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. Venti deboli dai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 2450 metri. Mar Ligure di Ponente da molto mosso a mosso; Mar Ligure di Levante mosso.
DOMENICA: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su Riviera di ponente, Riviera centrale, Riviera di levante e Alpi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sull'Appennino giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 2600 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante mosso.
