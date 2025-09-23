Oggi il primo volo "pet fiendly" in Italia: tra i sedili anche due cani che superano i 10 chili

Due cani, senza trasportino: saranno loro i primi a viaggiare oggi con i loro proprietari su un volo Ita in partenza alle 9 da Milano Linate con arrivo previsto per le 10.10 a Roma Fiumicino. Non è ancora noto il nome degli animali né il loro peso esatto ma quello che è sicuro è che si tratta di due quadrupedi di stazza medio-grande: oltre i 10 kg come previsto dalle nuove linee guida diffuse mesi fa dall'Enac e richiamate giorni fa dal ministro dei Trasporti, Matteo Salvini.

L'Enac, pet friendly, rivoluziona i cieli per gli amici a quattro zampe

L'Enac, pet friendly, rivoluziona i cieli per gli amici a quattro zampe. Con le nuove linee guida gli animali domestici di peso superiore agli 8-10 kg potranno viaggiare in cabina, seppur con precise condizioni di sicurezza. Una svolta attesa da milioni di passeggeri che considerano il proprio pet un vero componente della famiglia.

Ecco le regole

Le compagnie aeree sono libere di aderire alle nuove regole: l'importante che gli animali viaggino vicino al finestrino, sono vietati i posti vicino alle uscite di emergenza. Tra le linee guida si prevede l'informazione all'equipaggio e ai passeggeri coinvolti, un numero massimo di pet per volo, la possibilità di creare 'buffer zone' per chi ha allergie o non gradisce la vicinanza, il peso totale del pet e del trasportino. I vettori interessati dovranno, in ogni caso, presentare un piano operativo a Enac per ottenere l'autorizzazione, studiato in collaborazione con i servizi di assistenza a terra. Poco convinti alcuni consumatori. Consumerismo sottolinea che "non viene definito il peso massimo dell'animale: le linee guida dell'Enac indicano solo di non eccedere il peso massimo previsto per un passeggero medio, un criterio che si presta a diverse interpretazioni".

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook