Otto ore di sciopero generale della Città metropolitana di Genova, "per Gaza e contro tutte le guerre"

La Camera del lavoro di Genova risponde con otto ore di sciopero generale per venerdì 19 settembre alla mobilitazione lanciata ieri a livello nazionale dalla Cgil per Gaza e contro tutte le guerre. L’appuntamento è fissato per le ore 9 ai giardini Melis a Genova Cornigliano. Il precipitare dei fatti drammatici di queste ore a Gaza impone uno sforzo straordinario da parte di tutte e tutti e, come già preannunciato nelle scorse settimane, la Camera del Lavoro di Genova chiama lo sciopero generale a sostegno e in solidarietà del popolo palestinese.

La Cgil chiede di fermare subito ogni intervento militare nella Striscia

La Cgil chiede di fermare subito ogni intervento militare nella Striscia, di sostenere e garantire la sicurezza della Global Sumud Flottilla e di tutte le missioni umanitarie in corso, di garantire corridoi umanitari e mettere in sicurezza la popolazione civile. La Cgil chiede che venga sospeso ogni accordo di cooperazione commerciale e militare con Israele finché non si ferma la guerra a Gaza e l'occupazione della Cisgiordania.

"I governi e le istituzioni internazionali si devono adoperare immediatamente"

"È necessario mettere in campo azioni concrete per rimuovere l’embargo umanitario e riconoscere lo stato di Palestina. I governi e le istituzioni internazionali si devono adoperare immediatamente per fermare ciò che sta accadendo, fino ad arrivare alla convocazione di una conferenza di Pace sotto egida ONU". Dalla mobilitazione di venerdì, che rappresenta la continuazione dell’impegno della Cgil per la Pace, in Palestina come in Ucraina e contro tutte le guerre, sono esclusi i settori interessati dalla Legge 146.

