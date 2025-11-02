Cronaca

Domani Commissione Amiu dimezzata senza auditi

di a.p.

La Commissione dedicata alla situazione di Amiu, l’azienda municipalizzata dei rifiuti, prevista per domani, sarà “dimezzata”.

A causa di un’interpretazione restrittiva dell’articolo 55 del regolamento comunale, infatti, gran parte degli auditi inizialmente previsti non parteciperà alla seduta.

Tra i soggetti che avrebbero dovuto essere ascoltati figuravano il presidente di Amiu, Raggi, e i presidenti dei vari Municipi. Tuttavia, secondo le ultime comunicazioni, sarà presente soltanto l’assessore Pericu, mentre resta incerta la partecipazione della sindaca Silvia Salis.

La decisione ha suscitato non poche polemiche tra le opposizioni. Il capogruppo di Forza Italia, Mario Mascia, che aveva chiesto con forza la convocazione della Commissione, ha commentato con ironia: "Hanno messo nell’indifferenziata gli auditi", riferendosi al brusco ridimensionamento della lista dei partecipanti.

La Commissione, convocata per fare chiarezza sulla gestione dei rifiuti e sul futuro di Amiu, rischia così di perdere parte della sua efficacia informativa.

