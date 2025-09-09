Invasione del verde, il Municipio Centro Est replica a Primocanale

Salita delle Fieschine a Genova, invasa dalle erbacce

Nuovo capitolo del nostro viaggio-inchiesta sull’invasione del verde a Genova, con le erbacce che occupano molti marciapiedi e creuze. Decine le segnalazioni dei cittadini giunte a Primocanale, che sta facendo un viaggio in città per documentare la situazione. Riceviamo la replica della presidente del municipio Centro Est, Simona Cosso, che spiega a Primocanale la situazione e gli interventi previsti nella sua zona, dove abbiamo documentato la situazione di tre diversi punti: via Carcassi e zone limitrofe, salita delle Fieschine e via San Bartolomeo degli Armeni.

La replica del Municipio Centro Est

“In relazione a quanto apparso nei giorni scorsi su alcune testate giornalistiche, e al vostro servizio realizzato dalla giornalista Elisabetta Biancalani, desidero presentare alcune doverose precisazioni.

”Stanziate risorse per sfalci essendo esaurite le precedenti”

La nuova Giunta comunale ha prontamente stanziato nuove risorse per gli interventi di sfalcio del verde pubblico su tutto il territorio cittadino con deliberazione del 31 luglio, in quanto la precedente amministrazione aveva finito precocemente tutte le risorse stanziate a bilancio per l'anno non avendo realizzato tutti gli sfalci previsti. La determina (Atto N.DD 4487) è stata resa esecutiva a partire dal venerdì 8 agosto.

A seguito di contrattualizzazione, è stato possibile ripartire con gli sfalci in data 25 agosto

A partire dal periodo estivo, caratterizzato da alte temperature e dalle piogge che hanno causato l’esplosione del verde urbano, dalle difficoltà legate al personale delle cooperative appaltate e da quelle relative all’organizzazione del mese di agosto, il Municipio I Centro Est si è immediatamente attivato: nel giro di due settimane, è stato definito un piano delle priorità degli interventi, trasmesso già a partire dal 25 agosto.

”Priorità: intervenire vicino alle scuole”

Questa Giunta municipale ha ritenuto prioritario, nella programmazione, intervenire in primo luogo nelle aree prossime agli edifici scolastici, in vista dell’imminente riapertura delle scuole. Il Municipio, a partire dall’impegno quotidiano dell’assessore Alberto Cattaneo , ha reso disponibile alla cittadinanza in maniera trasparente un elenco che vuole dare un riscontro alla comunità dell'attenzione che gli uffici hanno per il territorio per cui lavorano.





Ecco l’elenco delle vie interessate dagli sfalci

A disposizione della cittadinanza l’elenco per circoscrizioni e non in ordine crono-programmatico, delle Vie che saranno interessate dallo sfalcio a questo link https://urly.it/31by-8 , oppure sulla pagina Fb del Municipio https://www.facebook.com/municipio1genovacentroest



“Auspico migliore comunicazione tra diversi livelli amministrativi per evitare disguidi e incomprensioni”

Si auspica un miglioramento della comunicazione istituzionale tra i diversi livelli amministrativi, che avrebbe potuto facilmente evitare disguidi e incomprensioni. Ringraziamo comunque gli organi di stampa per aver dato voce ai cittadini, la cui segnalazione è e resta sempre uno strumento fondamentale di partecipazione e attenzione al territorio. Per quanto mi riguarda, desidero esprimere con convinzione la mia piena fiducia e il mio sostegno all’operato della Giunta municipale, che si è attivata con tempestività e responsabilità, e di tutto il personale del Municipio I, che ho potuto seguire e affiancare direttamente in queste settimane. Ho toccato con mano il grande impegno, la professionalità e la dedizione con cui, anche nel mese di agosto, hanno lavorato per garantire un servizio efficace alla cittadinanza.





“Alla cittadinanza chiedo di avere fiducia”

Alla cittadinanza chiedo di avere fiducia nelle donne e negli uomini della macchina amministrativa con cui lavoriamo.

Un lavoro è prezioso per tutte e tutti. C'è un profondo bisogno in questa città e nella società tutta di ritrovare fiducia gli uni negli altri e nelle Istituzioni che noi rappresentiamo".