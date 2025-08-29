"Sommersi dal verde": ecco le vostre segnalazioni

Sono numerose le segnalazioni arrivate alla redazione di Primocanale da parte dei cittadini di Genova sulla mancanza di cura del verde in città. Mandate le vostre foto e/o video indicando la via e il quartiere di Genova al numero whatsapp 347 6766291 o alla mail indicando nell'oggetto la parola 'VERDE'.

Fotogallery in continuo aggiornamento.

