Attualità

Torna alla homepage

"Sommersi dal verde": ecco le vostre segnalazioni

27 secondi di lettura
di redazione

Sono numerose le segnalazioni arrivate alla redazione di Primocanale da parte dei cittadini di Genova sulla mancanza di cura del verde in città. Mandate le vostre foto e/o video indicando la via e il quartiere di Genova al numero whatsapp 347 6766291 o alla mail indicando nell'oggetto la parola 'VERDE'.

Fotogallery in continuo aggiornamento.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

Pra' Pra'
Via Bixio - Sestri Ponente Via Bixio - Sestri Ponente
Castelletto Castelletto
Via Ungaretti - Pra' Via Ungaretti - Pra'
Cep Cep
Via Bolzano - Quinto Via Bolzano - Quinto
Via Salgari - Pegli Via Salgari - Pegli
Cep Cep
Lungotorrente Secca Lungotorrente Secca
Pegli Pegli
Staglieno Staglieno
Quinto Quinto
Via Bobbio - Marassi Via Bobbio - Marassi
Via Piacenza - Molassana Via Piacenza - Molassana
Via Majorana - Quinto Via Majorana - Quinto
Via Ventotene - Lagaccio Via Ventotene - Lagaccio
Via del Colle - Centro Via del Colle - Centro
Castelletto Castelletto
Via Ungaretti - Pra' Via Ungaretti - Pra'
Via Fieschi - Centro Via Fieschi - Centro
Via Piombelli - Certosa Via Piombelli - Certosa
Via Orlando - Sturla Via Orlando - Sturla
Via della Cella - Oregina Via della Cella - Oregina
Campopisano - centro Campopisano - centro
Campopisano - Centro Campopisano - Centro
TAGS