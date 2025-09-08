Invasione del verde, in via San Bartolomeo degli Armeni c'è pure un prato

Avreste mai pensato di trovare un praticello in centro a Genova, in una bella creuza che ad un certo punto si allarga lasciando che il verde che la sta invadendo sui lati trovi sfogo?

Quando un prato in città ti accoglie all'improvviso

Ebbene, succede in via San Bartolomeo degli Armeni, che incrocia la centralissima via Peschiera. Parallela a via Assarotti conduce in piazza Manin. E come già successo nelle altre vie che vi abbiamo mostrato (via Carcassi e salita delle Fieschine), rimane un abbastanza stretto camminamento ma soprattutto a livello estetico non è un granchè.

Attendiamo vostre nuove segnalazioni

Prosegue così il nostro viaggio-inchiesta sull'invasione del verde a Genova, ma non parliamo del verde inteso come belle aiuole curate, bei giardini ordinati, parchi pubblici... che ce ne fossero di questi. Parliamo del verde "indisciplinato", quelle erbacce che spesso diventano arbusti, che attaccano le strade e soprattutto i marciapiedi dei quartieri. Primocanale ha iniziato a raccogliere, e continuerà a farlo, le vostre segnalazioni che sono arrivate numerosissime.

Via San Bartolomeo degli Armeni a Genova