Al via la nuova stagione di 'Finestra sul mondo': inviateci le vostre storie di liguri all'estero

L'intervista in studio ad Aurora Ricotti-Ottmann, che da Imperia a Londra spopola sui social insegnando l'inglese

Da martedì 9 settembre torna la nuova stagione di 'Finestra sul mondo', la rubrica di Primocanale dedicata ai liguri che vivono, studiano e lavorano all’estero. Un'idea nata durante il Covid che ci ha permesso di raccontare come la pandemia veniva vissuta nei vari paesi e continenti, tra regole e restrizioni differenti. Un appuntamento, dal martedì al venerdì alle 13.00 e on demand sul sito primocanale.it, che racconta storie di eccellenza, coraggio e successo.

Dall'influencer che insegna inglese al chirurgo robotico passando per la studentessa-tennista

Tra le ultime storie raccontate prima della pausa estiva, quella di Aurora Ricotti-Ottmann, che da Imperia a Londra spopola sui social (@aurora.onlinelanguagelessons) insegnando l'inglese e ha fondato una scuola di lingue; di Luca Milone, da vent'anni a New York, primario di chirurgia generale e direttore della specialità di chirurgia robotica al Brooklyn Hospital, affiliato con il Mount Sinai; di Jordan Rocca, imprenditore genovese oggi tra i più innovativi nel settore dell'hospitality internazionale, ma non solo, che dopo vent'anni a Londra ha conquistato Ibiza; di Alessandro Di Rocco, partito il giorno dopo la laurea, oggi a New York è un neurologo di fama internazionale, riconosciuto tra i maggiori esperti nella diagnosi e nel trattamento della malattia di Parkinson e dei disturbi del movimento; di Francesca Miglio talento del tennis genovese che ha scelto gli Stati Uniti per proseguire il suo sport e gli studi e del chirurgo savonese Manlio Ottonello, tra i primi a trasferirsi in Arabia Saudita e che opera i bambini più poveri in Vietnam.

Nuove storie: vivere su un brigantino ai Caraibi o lavorare alla Nasa

Come sempre, storie, età e motivazioni diverse che ci faranno viaggiare per il mondo ma anche vedere la nostra regione con gli occhi di chi vive fuori e ha nostalgia, a volte, di cose semplici che noi diamo per scontate. La nuova stagione ripartirà con il racconto di chi ha restaurato un brigantino goletta e vive con la famiglia ai Caraibi e dell'ingegnere meccanico spezzino assunto dalla Nasa in California.

Segnalate nuovi liguri nel mondo

La sfida è quella di trovare nuove storie, nuove città e nuovi Paesi: se avete amici, familiari o conoscenti che vivono all'estero e vogliono raccontare la propria esperienza, potete scrivere una mail con oggetto 'Finestra sul mondo' all’indirizzo:

In dieci anni via dall'Italia oltre un milione e 200mila persone

Secondo i dati Istat, l’Italia ha registrato un aumento degli espatri negli ultimi dieci anni, che ha superato il milione e duecentomila persone. Tra il 2014 e il 2024 sono stati infatti circa 1.243.000 gli italiani che hanno lasciato il nostro Paese, a fronte di poco più di 573.000 rimpatriati, con un saldo migratorio negativo di circa 670.000 individui. Il biennio 2023-2024 ha segnato un record di espatri, con in media 175.000 italiani che ogni anno hanno deciso di trasferirsi all’estero, un aumento del 16,3% rispetto al 2022 e uno degli indicatori più alti dell’ultimo decennio.

L’emigrazione giovanile dalla Liguria è in crescita, segnala la Cgil: nel 2024 sono stati 2.127 i giovani tra i 18 e i 39 anni che hanno lasciato la regione per cercare opportunità all’estero, con un aumento del 23,4% rispetto all’anno precedente. La maggior parte proviene dalla città metropolitana di Genova, seguita dalle province di Imperia, Savona e La Spezia.

