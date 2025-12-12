Rapallo Christmas Festival, il Natale che trasforma la città in magia

Il Comune di Rapallo è pronto con ricco calendario di eventi natalizi che animeranno la città dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026: un mese intero di festa gratuita, spettacoli, animazioni, musica e tante attività pensate per tutte le età.

Il villaggio di Babbo Natale

La grande novità di quest’anno, The Christmas House – Villa Devoto, si trasforma in un vero e proprio villaggio incantato a misura di famiglia, dove il cuore delle festività prende vita tra luci, scenografie, laboratori e storie magiche. Qui i bambini possono partecipare a laboratori creativi (dalla radio alla clownerie, dal teatro alla cucina natalizia), incontri con cantastorie e clown, oltre a una farm lab con piccoli animali da fattoria da accarezzare e conoscere. All’interno di The Christmas House ci sarà anche un omaggio speciale a Pachento — personaggio ispirato al celebre sceneggiatore Carlo Chendi e al mondo del fumetto — creato in collaborazione con l’associazione Rapalloonia, insieme a presepi allestiti da realtà locali come il Sestiere Borzoli e le Confraternite dei Bianchi e dei Neri. Il Villaggio di Natale sul mare al Porto Carlo Riva accoglie mercatini con casette di artigianato, specialità locali e la grande pista di pattinaggio sul ghiaccio, con spettacoli come Christmas on Ice per portare allegria e movimento tra passeggiate e shopping festivo. Ma il Festival è molto più di questo.

Gli appuntamenti in programma

Ecco alcuni degli appuntamenti più belli e vari in programma: Natale in Piazza” in Piazza Da Vico: mercatini, attività e animazione per le famiglie (dalle 10:00 alle 18:00). Raccolta “Panettone Sospeso” e iniziative solidali promosse da Unitalsi e dai volontari a Villa Devoto. Racconti di Natale intorno al camino oltre a laboratori creativi per i più piccoli. Non mancheranno anche quest’anno i Concerti nelle chiese e spazi cittadini, tra cui la Spirit Gospel Choir e le esibizioni di Rapallo Musica. Da segnalare alcuni eventi speciali come “Il Canto di Natale” con l’attore Michelangelo Pulci e momenti teatral-musicali per grandi e piccoli. Cinema gratuito per bambini all’Augustus e animazioni diffuse nelle frazioni di Rapallo. Per il Capodanno la città si prepara a festeggiare con due momenti: il Capodanno dei Piccoli a Villa Devoto e il grande “Midnight in Rapallo” con musica e festeggiamenti al Chiosco della Musica. E come da tradizione il 6 Gennaio l’Epifania arriva dal mare con la Befana che saluta le feste in grande stile. Nel frattempo, le vie del centro di Rapallo si trasformano in uno scenario da favola grazie al tappeto rosso, alle luci, agli addobbi coordinati e ai laboratori culinari dei “Piccoli Chef di Babbo Natale” con tante delizie da provare. Rapallo 2025 è il Natale perfetto: tra magia, creatività, tradizione e divertimento per tutta la famiglia .

Rapallo Christmas Festival