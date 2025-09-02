Attualità

Torna alla homepage

Maltempo, il viaggio a Pian dei Ratti tra allagamenti e danni

3 secondi di lettura
di Elisabetta Biancalani

 

TAGS

ARTICOLI CORRELATI

Martedì 02 Settembre 2025

Danni e allagamenti in Val Fontanabuona, Giampedrone: "Valutiamo richiesta stato di emergenza"

https://www.youtube.com/embed/18hniKtRoZU?si=P908EQZUgeVswDKR Dopo l'ondata di maltempo che ha colpito la Liguria, l'assessore alla Protezione civile di Regione Liguria Giacomo Giampedrone fa il punto della situazione: "Abbiamo segnalazioni puntuali di criticità sia sulla viabilità, sia per quanto
Martedì 02 Settembre 2025

Maltempo in Liguria, la situazione a Cicagna

https://www.youtube.com/embed/_m8Qx4MnRJo?si=KYZDuYa8sqAAJWJ6  