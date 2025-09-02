Cronaca

Danni e allagamenti in Val Fontanabuona, Giampedrone: "Valutiamo richiesta stato di emergenza"

di Eva Perasso

Dopo l'ondata di maltempo che ha colpito la Liguria, l'assessore alla Protezione civile di Regione Liguria Giacomo Giampedrone fa il punto della situazione: "Abbiamo segnalazioni puntuali di criticità sia sulla viabilità, sia per quanto riguarda allagamenti, sia di situazioni che si sono verificate nella notte sino alle 4 di questa mattina".

Ora è tempo di fare la conta dei danni: nella mattinata di martedì il sopralluogo dell'assessore che, con le amministrazioni locali, verifica "Se ci sono le condizioni per richiedere uno stato di emergenza perché immagino che soprattutto sulle viabilità le cifre delle somme urgenze da mettere in campo, che sono le priorità ovviamente come Protezione Civile per poter raggiungere tutte le frazioni isolate, saranno discretamente importanti", continua l'assessore.

