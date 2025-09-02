Maltempo in Liguria, la situazione a Cicagna
Martedì 02 Settembre 2025
Danni e allagamenti in Val Fontanabuona, Giampedrone: "Valutiamo richiesta stato di emergenza"https://www.youtube.com/embed/18hniKtRoZU?si=P908EQZUgeVswDKR Dopo l'ondata di maltempo che ha colpito la Liguria, l'assessore alla Protezione civile di Regione Liguria Giacomo Giampedrone fa il punto della situazione: "Abbiamo segnalazioni puntuali di criticità sia sulla viabilità, sia per quanto
Lunedì 01 Settembre 2025
Allerta meteo, gli ultimi aggiornamenti da Centro operativo. Martedì parchi e cimiteri chiusiLa Protezione Civile ha attivato la fase di preallarme. Prosegue il monitoraggio del territorio con 22 pattuglie della Polizia locale e 15 squadre di volontari Il Centro operativo comunale - si è riunito alle 21.15, alla presenza della sindaca Silvia Salis e dell’assessore alla Protezione civile
