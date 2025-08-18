Taser, il Siap: "Non è un capriccio, uno strumento indispensabile"

"Ogni ora poliziotti e carabinieri per garantire la sicurezza di tutti subiscono aggressione fisiche e verbali violente come riporta la cronaca di quanto accaduto ad Olbia. Premesso che la vita e l'integrità di ogni essere umano è sacra e nessun operatore delle forze di polizia vuole o cerca la morte di qualcuno affrontare e sedare aggressioni minacce e contesti violenti da parte delle forze di polizia non è affatto semplice e molto rischioso. Respingo le accuse del garante dei detenuti della Sardegna Irene Testa che nel commentare i drammatici fatti di Olbia ha dichiarato 'si può ancora consentire l'uso di strumenti di tortura legalizzata'".

Il segretario del Siap Roberto Traverso fa sue le parole del segretario generale Tiani