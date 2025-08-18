Attualità

Taser, il Siap: "Non è un capriccio, uno strumento indispensabile"

Il segretario del Siap Roberto Traverso fa sue le parole del segretario generale Tiani
1 minuto e 23 secondi di lettura
di Redazione

"Ogni ora poliziotti e carabinieri per garantire la sicurezza di tutti subiscono aggressione fisiche e verbali violente come riporta la cronaca di quanto accaduto ad Olbia. Premesso che la vita e l'integrità di ogni essere umano è sacra e nessun operatore delle forze di polizia vuole o cerca la morte di qualcuno affrontare e sedare aggressioni minacce e contesti violenti da parte delle forze di polizia non è affatto semplice e molto rischioso. Respingo le accuse del garante dei detenuti della Sardegna Irene Testa che nel commentare i drammatici fatti di Olbia ha dichiarato 'si può ancora consentire l'uso di strumenti di tortura legalizzata'".

Il segretario del Siap Roberto Traverso fa sue le parole del segretario generale Giuseppe Tiani dopo le notizie delle due persone morte dopo essere state colpito con il taser. "Il taser non è un capriccio o una dotazione abusiva è uno strumento indispensabile per evitare il contatto fisico e l'uso della forza permettendo di neutralizzare soggetti pericolosi e violenti senza ricorrere a misure letali. I benefici dell'uso sono ampiamente documentati anche sul piano internazionale - spiega il sindacalista - tanto da essere utilizzato negli Stati Uniti Canada Australia Regno Unito Francia Germania Grecia Finlandia. Le critiche che dipingono il taser come uno strumento di repressione sono infondate strumentali e offensive verso chi indossa l'uniforme e rischia ogni giorno la propria incolumità per proteggere la collettività perchè la sicurezza dei cittadini è il primo presidio di legalità di una democrazia".
 
