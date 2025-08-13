Controlli della polizia a Savona, rimosse tende dalle spiagge

Nel corso dei consueti servizi di controllo del territorio, "intensificati durante il periodo estivo per garantire a turisti e cittadini un'estate sicura, nei giorni scorsi sono stati effettuati controlli mirati presso alcune spiagge sulle quali erano arrivate alcune segnalazioni da parte dei cittadini circa la presenza di alcune tende: già in altre occasioni, in diversi tratti del litorale erano state poste in essere analoghe attività, con la rimozione delle tende e la comminazione di sanzioni amministrative". Lo dice la polizia di Savona spiegando che l'attività, condotta dalle Volanti della Questura di Savona, dalla Polizia Locale e dalla Capitaneria di Porto, ha visto nel pomeriggio di ieri un intervento sulla spiaggia antistante piazza Eroe dei Due Mondi, dove sono state rimosse tutte le tende montate senza autorizzazione.

Sulla spiaggia anche due stranieri irregolari

Durante le operazioni, due persone presenti sul posto, prive di documenti di identità, sono state accompagnate presso gli uffici della Questura per le procedure di identificazione. Al termine degli accertamenti, entrambi stranieri sono stati invitati a presentarsi presso la Questura di Torino, luogo di residenza, per regolarizzare la loro posizione sul territorio nazionale.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, in vista del Ferragosto, per garantire a residenti e turisti un'estate sicura.

