Movida violenta ad Arenzano: intensificati i controlli per la festa patronale

Secondo weekend di controlli straordinari ad Arenzano dopo le quattro risse tra giovani che hanno portato il caos nella cittadina del levante. Durante la Festa della Carolina, tavoli e sedie sono volati, un ragazzo è finito in ospedale e i commercianti, esasperati, hanno chiesto al sindaco più sicurezza: "O aumentano i controlli, o chiudiamo la sera". La situazione ha spinto a intensificare i controlli in vista della festa patronale di lunedì.

La preoccupazione dei cittadini per la mala-movida

Un cittadino, Marco R., ha scritto sui social: "È inaccettabile, ogni weekend la stessa storia: gruppi di ragazzi ubriachi devastano tutto. Serve una presenza fissa delle forze dell’ordine, non solo annunci". Un altro cittadino, Maura P., ha commentato: "I ragazzi che ultimamente arrivano la sera ad Arenzano vengono col treno che arriva da Savona poco prima delle 22, quasi tutti minorenni e di origine albanese, non vengono qui per consumare nei bar ma arrivano già forniti solo con l’intento di creare disordine. Sono molti, basta vederli arrivare dalla stazione per rendersene conto, è un’orda che fa impressione (lo dico perché l’ho vista)".

Picchiato anche un autista

Almeno quattro le risse registrate tra cui un'aggressione a un autista che martedì sera è stato picchiato selvaggiamente perché si sarebbe rifiutato di far salire dei giovani ubriachi. La stagione estiva sta dunque diventando un problema di sicurezza ad Arenzano. E così, da venerdì a domenica, ogni notte dalle 22 alle 3, una pattuglia dei carabinieri con lampeggianti accesi presidia piazza Mazzini, epicentro della movida violenta che, dopo i problemi di Quinto nelle scorse estati, si è spostata a ponente.

Consumo smodato di alcool

Lo scenario è preoccupante: come detto giovanissimi, spesso in arrivo da Savona o Genova in treno, già muniti di bottiglie di alcol, consumano in passeggiata e, alla minima scintilla, scoppiano risse tra residenti e "trasfertisti", italiani e stranieri, con danni ad arredi urbani e disturbo della quiete pubblica. In vista della festa patronale di lunedì, con funzione religiosa, sfilata dei cristi, processione e fuochi d’artificio, i controlli si intensificano: pattuglie setacceranno vicoli, la zona della stazione e i punti critici segnalati.

